Жителей Красноярского края предупредили об опасности заражения бешенством
Заразиться можно от укуса бездомного или дикого животного.
Заразиться можно от укуса бездомного или дикого животного.
Жителей Красноярского края предупреждают об опасности заражения бешенством. Так, за 11 месяцев 2016 года в
«В прошлом году в России было зарегистрировано три случая бешенства у людей (в Тверской, Челябинской областях, Республике Коми). На территории Красноярского края случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано, однако, в связи с регистрацией случаев заболевания бешенством среди животных, актуальность этой проблемы стоит остро», — отметили в
Для максимального снижения риска заболевания бешенством необходимо соблюдать следующие правила:
— избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;.
— обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;.
— не осуществлять самостоятельный забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;.
— приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;.
— незамедлительно обращаться в травматологические пункты за оказанием помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.
Кстати, чаще всего от укусов животными страдают дети. Заражение человека наступает при укусе больным животным (собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки, волки и др.). Возможно заражение человека от коров, овец, коз, свиней, лошадей, крыс, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.