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07:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителей Красноярского края предупредили об опасности заражения бешенством

Заразиться можно от укуса бездомного или дикого животного.

Источник: РИА "Новости"

Жителей Красноярского края предупреждают об опасности заражения бешенством. Так, за 11 месяцев 2016 года в лечебно-профилактические организации региона по поводу укусов животными обратилось 5388 человек. Кстати, в большинстве случаев укусы нанесены домашними и бездомными животными.

«В прошлом году в России было зарегистрировано три случая бешенства у людей (в Тверской, Челябинской областях, Республике Коми). На территории Красноярского края случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано, однако, в связи с регистрацией случаев заболевания бешенством среди животных, актуальность этой проблемы стоит остро», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для максимального снижения риска заболевания бешенством необходимо соблюдать следующие правила:

— избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;.

— обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;.

— не осуществлять самостоятельный забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;.

— приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;.

— незамедлительно обращаться в травматологические пункты за оказанием помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

Кстати, чаще всего от укусов животными страдают дети. Заражение человека наступает при укусе больным животным (собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки, волки и др.). Возможно заражение человека от коров, овец, коз, свиней, лошадей, крыс, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.

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