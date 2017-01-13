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07:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Двое мужчин взломали дверь в здание администрации села под Хабаровском

Внутрь злоумышленники не попали — сломав ручку на второй двери, они решили сбежать.

Источник: Губерния онлайн

В селе Мичуринском в ночь на пятницу двое неизвестных попытались проникнуть в здание, где расположены местная администрация и почтовое отделение, сообщает портал «Губерния». Двухэтажное строение охраняет женщина-сторож. Кроме того, работает охранно-пожарная сигнализация.

Незваные гости пожаловали около двух часов ночи. Незадолго до этого у сторожа, которая обычно следит за мониторами, поднялось давление. Приняв лекарство, женщина прилегла на кушетку, но не спала.

Взломав первую дверь, преступники попали в тамбур. Пытаясь справиться с замком на второй двери, подельники оторвали ручку, после чего убежали.

Целью злоумышленников, скорее всего, было почтовое отделение.

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