После задымления поликлиника № 15 в Иркутске заработает с 16 января

Иркутская городская поликлиника № 15 продолжит работу в штатном режиме с 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Инцидент произошел 13 января около 09:30 часов. Как стало известно, в поликлинике № 15 на улице Напольной в Иркутске произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитке физиокабинета медучреждения. Сотрудники поликлиники немедленно вызвали все оперативные службы и эвакуировали пациентов. Всего — 350 человек.

Сейчас задымление устранено. В здании поликлиники остался дежурный персонал. Последствия происшествия устраняются.