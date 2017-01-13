После задымления поликлиника № 15 в Иркутске заработает с 16 января
Из медучреждения эвакуировали 350 человек. Сейчас в поликлинике остался только дежурный персонал.
Из медучреждения эвакуировали 350 человек. Сейчас в поликлинике остался только дежурный персонал.
Иркутская городская поликлиника № 15 продолжит работу в штатном режиме с 16 января. Об этом сообщает
Инцидент произошел 13 января около 09:30 часов. Как стало известно, в поликлинике № 15 на улице Напольной в Иркутске произошло задымление
Сейчас задымление устранено. В здании поликлиники остался дежурный персонал. Последствия происшествия устраняются.