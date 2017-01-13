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07:38 (мск), источник: АиФ Иркутск

После задымления поликлиника № 15 в Иркутске заработает с 16 января

Из медучреждения эвакуировали 350 человек. Сейчас в поликлинике остался только дежурный персонал.

Иркутская городская поликлиника № 15 продолжит работу в штатном режиме с 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Инцидент произошел 13 января около 09:30 часов. Как стало известно, в поликлинике № 15 на улице Напольной в Иркутске произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитке физиокабинета медучреждения. Сотрудники поликлиники немедленно вызвали все оперативные службы и эвакуировали пациентов. Всего — 350 человек.

Сейчас задымление устранено. В здании поликлиники остался дежурный персонал. Последствия происшествия устраняются.

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