В Новосибирске полицейского обвинили в смерти мужчины

Оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Коломоец нанес смертельные травмы 46-летнему мужчине во время допроса.

Пострадавшего забрали на «скорой» из отдела полиции с множеством телесных повреждений, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Мужчину доставили в больницу, через несколько дней он скончался от черепно-мозговой травмы.

Сергея Коломойца обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий. Его ожидают 8 лет в колонии строгого режима. Кроме того, сотрудника полиции отстранили от должности. Сейчас обвиняемый находится под стражей.