В Новосибирске полицейского обвинили в смерти мужчины
Страж порядка избил подозреваемого на допросе.
Страж порядка избил подозреваемого на допросе.
Оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Коломоец нанес смертельные травмы 46-летнему мужчине во время допроса.
Пострадавшего забрали на «скорой» из отдела полиции с множеством телесных повреждений, сообщает
Сергея Коломойца обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий. Его ожидают 8 лет в колонии строгого режима. Кроме того, сотрудника полиции отстранили от должности. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Следственные органы также установили: погибший мужчина не был причастен к