Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Приангарье: 4 человека пострадали

В Черемховском районе автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии с автомобилем скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дорожный инцидент произошел 13 января около 9 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На месте аварии сотрудники ДПС установили, что водитель «неотложки», следовавший из города Зима в областной центр, в районе деревни Малиновка не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

По предварительной информации полиции, в ДТП пострадали четыре человека, среди которых есть несовершеннолетний.