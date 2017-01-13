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07:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Приангарье: 4 человека пострадали

Среди пострадавших в аварии — несовершеннолетний.

Источник: РИА "Новости"

В Черемховском районе автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии с автомобилем скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дорожный инцидент произошел 13 января около 9 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На месте аварии сотрудники ДПС установили, что водитель «неотложки», следовавший из города Зима в областной центр, в районе деревни Малиновка не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

По предварительной информации полиции, в ДТП пострадали четыре человека, среди которых есть несовершеннолетний.

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