На Среднем Урале вынесен приговор банде похитителей могильных ограждений с кладбищ

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Равиль Мавлютов, Юрий Шарапов и Андрей Костин. Как выяснилось в ходе расследования, в 2016 году эти трое вступили в преступный сговор и похитили могильные ограждения с территории кладбищ Нижнетуринского городского округа: в поселках Троицкий, Ис, Артельный и Косья. Потерпевшими по делу были признаны 23 человека, общий ущерб которым составил свыше 230 тыс. руб.

Также было установлено, что в июне 2016 года Мавлютов в одной из квартир в Нижней Туре, воспользовавшись тем, что хозяин спит, похитил планшетный компьютер, ноутбук и две пары наручных часов, чем причинил потерпевшему ущерб на сумму 34 тыс. руб.

Приговор суда: Равилю Мавлютову назначено 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, Юрию Шарапову и Андрею Костину — исправительные работы сроком на два года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Кроме этого, им предстоит возместить причиненный материальный ущерб.