Рыбы массово задыхаются подо льдом водоема в Озерске
Мальков сачком вылавливают местные жители.
Мальков сачком вылавливают местные жители.
Жители Озерска (ЗАТО, Челябинская область) пользуются критическим положением, в котором оказались обитатели водоема Большая Нанога, — задыхающуюся рыбу горожане вылавливают сачками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В озере Большая Нанога в январе 2017 года начался очередной массовый мор рыбы. Низкий уровень воды, илистое дно и промерзание водоема
«Зрелище не очень приятное. Рыбу жалко. Периодически подходит народ с сачком и набирает в мешки мальков…» — написал автор видео, опубликованного в сети.
Неравнодушные горожане уверены, что рыбу надо спасать, пока она не погибла вся. Ранее в таких случаях добровольцы и власти организовывали бурение скважин и закачивание под лед кислорода.
Ольга Плеханова.