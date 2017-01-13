Рыбы массово задыхаются подо льдом водоема в Озерске

Жители Озерска (ЗАТО, Челябинская область) пользуются критическим положением, в котором оказались обитатели водоема Большая Нанога, — задыхающуюся рыбу горожане вылавливают сачками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В озере Большая Нанога в январе 2017 года начался очередной массовый мор рыбы. Низкий уровень воды, илистое дно и промерзание водоема из-за сильных холодов привели к недостатку кислорода. Задыхающаяся рыба косяками приплывает к полыньям у берега, чтобы подышать. Этим пользуются местные жители, которые вылавливают столпившихся в одном месте мальков.

«Зрелище не очень приятное. Рыбу жалко. Периодически подходит народ с сачком и набирает в мешки мальков…» — написал автор видео, опубликованного в сети.