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08:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Экс-зампрокурора и ветеран АТО устроили стрельбу в Одессе — СМИ

Согласно сообщению, в результате инцидента, который произошел 12 января в 12:15 на углу Приморской улицы и Военного спуска, оба получили ранения.

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель прокурора Одесской области, занимавший должность в 1980—1990 годах, директор компании «Паритет» Валерий Лавров устроил перестрелку с ветераном АТО на Донбассе, сообщает Думская.

Согласно сообщению, в результате инцидента, который произошел 12 января в 12:15 на углу Приморской улицы и Военного спуска, оба получили ранения: Лавров — в бедро, ветеран АТО — в ступню.

В патрульной полиции сообщили, что они задержаны. Выяснились, что разборки возникли на почве «ненадлежащего соблюдения правил дорожного движения супругой одного из них».

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