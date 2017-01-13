Экс-зампрокурора и ветеран АТО устроили стрельбу в Одессе — СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель прокурора Одесской области, занимавший должность в 1980—1990 годах, директор компании «Паритет» Валерий Лавров устроил перестрелку с ветераном АТО на Донбассе, сообщает Думская.

Согласно сообщению, в результате инцидента, который произошел 12 января в 12:15 на углу Приморской улицы и Военного спуска, оба получили ранения: Лавров — в бедро, ветеран АТО — в ступню.

В патрульной полиции сообщили, что они задержаны. Выяснились, что разборки возникли на почве «ненадлежащего соблюдения правил дорожного движения супругой одного из них».