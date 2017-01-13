Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
Убита 66-летняя женщина.
Убита 66-летняя женщина.
Зверское убийство сторожа церкви произошло в поселке Угловое Приморского края; тело было обнаружено на огороженной забором территории, сообщает РИА VladNews. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.
— Убитая — женщина 1950 года рождения. Уголовное дело по части 1 статьи 150 Уголовного кодекса РФ возбуждено по факту обнаружения тела. Подозреваемый в преступлении задержан и отправлен в СИЗО. Мотив — личная неприязнь.