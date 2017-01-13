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08:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

С убитой тагильчанкой попрощаются 14 января

Родственники благодарят за поддержку.

Прощание с 28-летней тагильчанкой Дарьей Зембицкой состоится 14 января 2017 года в ритуальном комплексе «Реквием», передает «Уралинформбюро».

«Большое спасибо за Вашу поддержку и сочувствие, за Вашу помощь!!! Спасибо за теплоту ваших сердец, что так много людей не осталось равнодушными к нашему несчастью», — написала сестра погибшей Екатерина в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья пропала 9 января 2017 года. Мать двоих детей вышла из дома на Булата Окуджавы, 7, чтобы прогреть машину и не вернулась. Около ее автомобиля были обнаружены капли крови, а также аккумулятор, который она не успела установить.

Спустя несколько дней по подозрению в убийстве девушки был задержан ее 36-летний экс-супруг Сергей Какшин. После проверки на полиграфе он написал явку с повинной и показал, куда спрятал труп — в сугроб примерно в 400 метрах от дома на Серебрянском тракте (окраина Нижнего Тагила).

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