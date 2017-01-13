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08:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Арестованному министру спорта Прикамья разрешили подстригаться

В парикмахерских.

Источник: УралИнформБюро

Ленинский райсуд Перми 12 января 2017 года смягчил условия домашнего ареста главе минспорта Пермского края Павлу Ляху, передает «Уралинформбюро».

Отстраненному от работы чиновнику разрешили дважды в неделю по 2 часа видеться с сыном, который проживает не с ним. А также с одного до двух часов увеличили время ежедневных прогулок. В это время он может посещать аптеки, магазины, парикмахерские и прачечные.

Павел Лях был задержан сотрудниками краевого УФСБ 4 октября 2016 года. Он содержится под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как полагает следствие, Лях причастен к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми — именно он подписал завышенную смету на проведение работ.

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