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08:35 (мск), источник: Nakanune.ru

На ЕКАД при столкновении «ПАЗа» и «Хендай Солярис» пострадали два человека

Накануне вечером на ЕКАД произошло ДТП, в котором пострадало два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

Инцидент произошел в 19:50 на 69 км. указанной автодороги. Водитель автобуса «ПАЗ» 1958 г. р. с 41-летним стажем вождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с машиной «Хендай Солярис», водитель которого ехал по ул. Савкова со стороны ул. Суходольская в сторону Лесного кладбища.

В результате аварии пострадали водитель «легковушки» 1987 г. р. и пассажир автобуса 1967 г. р. У водителя был поставлен предварительный диагноз в виде открытого перелома правого надколенника, тупой травмы живота, закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей грудной клетки. У пассажира — ушибленная рана лица. Обоих доставили в медицинские учреждения.

Сообщается, что по обстоятельствам ДТП будет проведено дознание.

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