Наркоторговцы, у которых было изъято более 1 млн разовых доз «синтетики», осуждены в Екатеринбурге

Установлено, что сообщники с апреля 2014 по ноябрь 2015 года сбывали наркотики через систему тайников — «закладок» и интернет-магазин в Екатеринбурге.

«В ходе задержания у участников преступной группы изъято более 13 кг синтетических концентрированных наркотиков, что составило более 1 млн разовых доз», — говорится в сообщении.

По уголовному делу было проведено 77 судебных экспертиз, в том числе 16 компьютерно-технических, так как преступления задержанных были связаны с использованием интернета.

В зависимости от роли каждого семеро подсудимых признаны виновными по ч.3 ст. 30, чч.4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере).

Суд назначил им наказания от 8 лет 9 месяцев до 11 лет в колонии строгого режима. Двое из них также оштрафованы на 150 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.