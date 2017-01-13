Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Бывший депутат Госдумы требует вернуть ему 10 млрд рублей
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
08:53 (мск), источник: Интерфакс

Наркоторговцы, у которых было изъято более 1 млн разовых доз «синтетики», осуждены в Екатеринбурге

Екатеринбург. 13 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семерым местным жителям, у которых было изъято 13 кг синтетических концентрированных наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в пятницу.

Установлено, что сообщники с апреля 2014 по ноябрь 2015 года сбывали наркотики через систему тайников — «закладок» и интернет-магазин в Екатеринбурге.

«В ходе задержания у участников преступной группы изъято более 13 кг синтетических концентрированных наркотиков, что составило более 1 млн разовых доз», — говорится в сообщении.

По уголовному делу было проведено 77 судебных экспертиз, в том числе 16 компьютерно-технических, так как преступления задержанных были связаны с использованием интернета.

В зависимости от роли каждого семеро подсудимых признаны виновными по ч.3 ст. 30, чч.4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размере).

Суд назначил им наказания от 8 лет 9 месяцев до 11 лет в колонии строгого режима. Двое из них также оштрафованы на 150 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общий доступ к мемориальной доске Маннергейму в Царском селе откроют летом
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь