Пожилой омич ухитрился перерезать себе горло
Мужчину успели спасти родственники и быстро оказанная медицинская помощь.
Мужчину успели спасти родственники и быстро оказанная медицинская помощь.
Утром 12 января омичи, проживающие в доме на улице 18-ая Марьяновская обнаружили своего пожилого родственника с серьезной раной. У 83-летнего мужчины было перезано горло, однако он еще оставался жив.
Вызванная «скорая помощь» доставила пожилого омича в БСМП № 1, где медики оказали ему экстренную помощь. О криминальном характере ранения врачи сообщили в полицию.
В ходе разбирательства силовики не нашли никого, кто мог бы напасть на пенсионера. Однако позже выяснилось, что он давно страдал хроническим заболеванием, устал от него и решил таким образом избавиться от проблем. Мужчину спасло, что родные и медики вовремя пришли на помощь.
В настоящее время проводится проверка.