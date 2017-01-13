Пожилой омич ухитрился перерезать себе горло

Утром 12 января омичи, проживающие в доме на улице 18-ая Марьяновская обнаружили своего пожилого родственника с серьезной раной. У 83-летнего мужчины было перезано горло, однако он еще оставался жив.

Вызванная «скорая помощь» доставила пожилого омича в БСМП № 1, где медики оказали ему экстренную помощь. О криминальном характере ранения врачи сообщили в полицию.

В ходе разбирательства силовики не нашли никого, кто мог бы напасть на пенсионера. Однако позже выяснилось, что он давно страдал хроническим заболеванием, устал от него и решил таким образом избавиться от проблем. Мужчину спасло, что родные и медики вовремя пришли на помощь.

В настоящее время проводится проверка.