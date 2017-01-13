По дороге в Омск ушла в кювет фура с польскими химикатами

К счастью, все 208 бочек с химическим реактивом гидроксиламина сохранили герметичность. Об этом сообщает «Казанферст» со ссылкой на управление МЧС РФ по республике Татарстан.

Груз позже погрузили в другую фуру и отправили по маршруту. Известно, что местом доставки химикатов является Омск. Точный адресат неизвестен, но, судя по предназначению гидроксиламина, его, скорее всего, транспортируют для предприятий нефтехимической отрасли.

Гидроксиламин — это бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде. Он токсичен. При попадании на кожу вызывает экземы и нагноения, при попадании в кровь гемоглобин становится метгемоглобином и действует на нервные центры.