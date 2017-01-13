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08:49 (мск), источник: СуперОмск

По дороге в Омск ушла в кювет фура с польскими химикатами

Инцидент произошел на 1024 км трассы М-7, что в районе поселка Бехтерево Елабужского района республики Татарстан. Грузовик Scania ушел в кювет с польскими химикатами на борту.

К счастью, все 208 бочек с химическим реактивом гидроксиламина сохранили герметичность. Об этом сообщает «Казанферст» со ссылкой на управление МЧС РФ по республике Татарстан.

Груз позже погрузили в другую фуру и отправили по маршруту. Известно, что местом доставки химикатов является Омск. Точный адресат неизвестен, но, судя по предназначению гидроксиламина, его, скорее всего, транспортируют для предприятий нефтехимической отрасли.

Гидроксиламин — это бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде. Он токсичен. При попадании на кожу вызывает экземы и нагноения, при попадании в кровь гемоглобин становится метгемоглобином и действует на нервные центры.

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