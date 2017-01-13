Полиция присоединилась к поискам пропавшего 39-летнего мужчины

Алексей Якушко ушел из дома в час ночи 1 декабря 2016 года, расположенного в поселке Элитный по улице Полевой. До настоящего времени мужчина не вернулся.

Приметы: славянской внешности, рост 183 см, спортивного телосложения, глаза зелёные, волосы темно-русые, брови широкие прямые. Был одет: шапка вязаная серого цвета, пуховик черного цвета с белым воротником, джинсы темно-серого цвета, ботинки черного цвета.