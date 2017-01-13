Полиция присоединилась к поискам пропавшего 39-летнего мужчины
В поселке Элитный пропал 39-летний мужчина — 1,5 месяца назад вечером он вышел из дома, с тех пор о нем ничего не известно, сообщает
В поселке Элитный пропал 39-летний мужчина — 1,5 месяца назад вечером он вышел из дома, с тех пор о нем ничего не известно, сообщает
Алексей Якушко ушел из дома в час ночи 1 декабря 2016 года, расположенного в поселке Элитный по улице Полевой. До настоящего времени мужчина не вернулся.
Приметы: славянской внешности, рост 183 см, спортивного телосложения, глаза зелёные, волосы
Полиция просит Всех, кому