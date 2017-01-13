Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Собчак впервые показала сына
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
"Давай, щенок!": Джигурда пытался подраться с ведущим в эфире
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Пресса раскрыла правду о винтовке США, которую выпускает Киев
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
09:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция присоединилась к поискам пропавшего 39-летнего мужчины

В поселке Элитный пропал 39-летний мужчина — 1,5 месяца назад вечером он вышел из дома, с тех пор о нем ничего не известно, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: ГУ МВД по НСО

Алексей Якушко ушел из дома в час ночи 1 декабря 2016 года, расположенного в поселке Элитный по улице Полевой. До настоящего времени мужчина не вернулся.

Приметы: славянской внешности, рост 183 см, спортивного телосложения, глаза зелёные, волосы темно-русые, брови широкие прямые. Был одет: шапка вязаная серого цвета, пуховик черного цвета с белым воротником, джинсы темно-серого цвета, ботинки черного цвета.

Полиция просит Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 232−27−53, 8−913−792−08−88, или по телефону «02».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирские инженеры придумали, как вывести с орбиты отработанные спутники
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Обама устроил Байдену сюрприз, вручив ему высшую награду США
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
США изменили миграционную политику в отношении Кубы
СКР и Генпрокуратура попросили Путина дать денег на квартиры
Журналистку, ударившую сирийского мигранта, осудили на три года
Останки Менгеле стали учебным материалом для студентов
Спорт
«Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат игроков Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео) Фигуристка рада, что старшая дочь является примером для Наденьки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь