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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выявлены факты игнорирования торговыми сетями законодательства

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Башкортостане в ходе мониторинга выявлены недобросовестные практики со стороны торговых сетей при заключаемых договорах поставки.

Данные были озвучены на совещании в Госсобрании республики, в котором приняли участие представители Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ, Башкирской торговой ассоциации, Государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей, депутаты, представители торговых сетей, некоммерческих организаций.

Работа по контролю за исполнением законодательства о торговле начата республиканским парламентом еще полгода назад. Тогда Государственная Дума приняла ряд законов, которые с 2017 года существенно меняют отношения между товаропроизводителями и торговыми сетями. Их смысл — запретить дискриминационные поборы с производителей. Также сокращаются сроки оплаты, фактическое исчисление которых будет с момента поступления товара. Снижен до пяти процентов максимальный размер ретро-бонусов торговым сетям от поставщиков. При этом любые другие вознаграждения запрещены.

Как отметили в пресс-службе Госсобрания, основная цель изменений — открыть доступ в торговые сети прежде всего региональному и местному производителю. Это важно для развития экономики на местах, наращивания налогооблагаемой базы, занятости населения. Сегодня в цене, которую платит покупатель за товар, большая часть прибыли остается у посредников. Производитель же, как правило, работает с небольшой рентабельностью, нередко на грани выживания, а условия договора, навязанные крупными торговыми сетями, зачастую становятся просто кабальными.

«К нам уже поступают жалобы на попытки торговых сетей обойти закон и вновь переложить всю нагрузку на плечи местных производителей, — отметил спикер республиканского парламента Константин Толкачёв. — Контрольные мероприятия по исполнению законодательства проходят по всей стране и будут проводиться в течение первого квартала 2017 года. По итогам будут также внесены предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере торговле. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока наши производители прочно не займут прилавки супермаркетов».

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