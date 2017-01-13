На Камчатке возбуждено дело по факту смерти мужчины из-за инцидента со скорой

Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, 10 января мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент ему стало плохо, и брат вызвал скорую помощь. Приехавшая по вызову бригада констатировала смерть молодого человека.

Со слов медицинского персонала, своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля.