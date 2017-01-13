На Камчатке возбуждено дело по факту смерти мужчины из-за инцидента со скорой
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Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Камчатскому краю.
Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
По версии следствия, 10 января мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В
Со слов медицинского персонала, своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля.
Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи. Они в ближайшее время будут допрошены следователями, их действиям будет дана правовая оценка.
«Кроме этого будет выясняться, есть ли
Ранее сообщалось, что