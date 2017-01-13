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10:12 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону трое мужчин пытались вскрыть терминал с помощью гвоздодера

В Аксае Ростовской области полицейские задержали троих злоумышленников, который пытались вскрыть терминал оплаты.

Инцидент произошел на улице Шолохова около одного из магазинов. Сообщение о том, что трое мужчин пытаются вскрыть терминал оплаты связи поступило полицейским от очевидца. На место инцидента прибыли правоохранители.

«Один из злоумышленников использовал гвоздодер, находясь в перчатках и медицинской маске. Полицейские задержали мужчин и доставили их в отдел полиции», — пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанных возбудили дело по по ст.30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 158УК РФ (Кража).

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