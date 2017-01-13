Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
14:18 (мск), источник: Sputnik.by

Закуривший при переливании ацетона минчанин попал в реанимацию

Мужчина получил ожоги 1−3 степеней ног, живота и правой руки, всего около 31% тела.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Минчанин получил серьезные ожоги в своей квартире в результате вспышки паров ацетона, мужчина помещен в реанимацию, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Скорая доставила пострадавшего с ожогами в больницу накануне в 17:30.

«Около 16:30 при переливании ацетона из бутылки в емкость произошла вспышка паров, в результате чего был травмирован хозяин квартиры, который при переливании курил сигарету», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что скорую минчанин вызвал сам.

Мужчина получил ожоги 1−3 степеней ног, живота и правой руки, всего около 31% тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Олимпиада-2008 в Пекине больше не самая успешная для белорусов
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Кудрин: технологическое отставание России грозит ее суверенитету
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Голикова не считает повышение пенсионного возраста панацеей
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
«Викинг» вошел в десятку лидеров мирового проката За три дня, с 5 по 8 января, историческая драма с Данилой Козловским собрала в прокате $6,7 млн и стала первой российской лентой в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь