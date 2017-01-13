Угонщику свадебного «Мерседеса» в Красноярске грозит до 10 лет
Его нашли достаточно быстро, однако он стал скрываться от полицейских и повредил 3 припаркованных автомобиля.
Его нашли достаточно быстро, однако он стал скрываться от полицейских и повредил 3 припаркованных автомобиля.
Дело об угоне свадебного «Мерседеса» в Красноярске дошло до суда. Напомним, инцидент произошел в августе 2016 года на ул. Воронова.
Злоумышленник угнал Mercedes со свадебными украшениями. Его нашли достаточно быстро, однако он стал скрываться от полицейских и повредил 3 припаркованных автомобиля. Задержали угонщика при попытке сбежать с места ДТП. Как ранее сообщалось, им оказался 29-летний житель Красноярска. У мужчины имелись признаки наркотического опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования.
«В результате противоправных действий злоумышленника владельцу дорогостоящей иномарки был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. В отношении 29-летнего ранее судимого жителя краевого центра возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 УК РФ “Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения”. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Также задержанный будет возмещать в гражданском порядке ущерб, причиненный другим автомобилям. В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения», — рассказали 13 января в