Угонщику свадебного «Мерседеса» в Красноярске грозит до 10 лет

Дело об угоне свадебного «Мерседеса» в Красноярске дошло до суда. Напомним, инцидент произошел в августе 2016 года на ул. Воронова.

Злоумышленник угнал Mercedes со свадебными украшениями. Его нашли достаточно быстро, однако он стал скрываться от полицейских и повредил 3 припаркованных автомобиля. Задержали угонщика при попытке сбежать с места ДТП. Как ранее сообщалось, им оказался 29-летний житель Красноярска. У мужчины имелись признаки наркотического опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования.