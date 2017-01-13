Сына хабаровского бизнесмена похитили, задушили и сожгли

В краевой столице возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Фигурантами по делу проходят двое жителей Хабаровска 25 и 26 лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления СК РФ.

Жертвой преступления стал 25-летний сын хабаровского бизнесмена. Молодой человек пропал 10 января вместе со своим автомобилем марки Lexus.

Как удалось установить следователям, хабаровчанина похитил его хороший знакомый. Злоумышленник позвонил будущей жертве на мобильный телефон и попросил забрать его на машине из ГСК в Железнодорожном районе Хабаровска.

Молодой человек приехал в гаражный кооператив, где и был схвачен злоумышленниками. Они удерживали пленника несколько дней, требуя за его освобождение выкуп в 20 млн рублей. Позже они, испугавшись наказания, убили хабаровчанина, задушив его веревкой.

Труп завернули в полиэтилен, вывезли на железнодорожную станцию Садовая (район села Ильинка), облили бензином и подожгли.

Злоумышленники задержаны, сейчас они дают показания. Ранее к уголовной ответственности мужчины не привлекались. В ближайшее время им изберут меру пресечения — вероятно, окончания расследования фигуранты будут дожидаться в СИЗО.