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10:16 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале вынесли приговор владельцу оружейного арсенала

Коркинский суд в Челябинской области вынес приговор владельцу оружейного арсенала, обнаруженного контрразведчиками в феврале прошлого года. Задержанный активно сотрудничал со следствием и избежал сурового наказания, сообщили в пятницу в УФСБ области.

— Во время обыска на дому у задержанного были изъяты 40-милиметровый подствольный гранатомет ГП-25 в исправном состоянии, запчасти от пулемета Югославского производства «М-53», автомат, переделанный под боевую стрельбу из макета автомата Калашникова, патроны и около полукилограмма охотничьего пороха, — сообщил руководитель пресс-службы УФСБ региона Станислав Негинский. — Владелец арсенала признался, что оружие держал для дальнейшего сбыта и сразу начал активно сотрудничать со следствием, которое проводилось ГУ МВД региона.

По статье о незаконном хранении оружия «оружейнику» грозило до четырех лет колонии. Однако суд ограничился условным наказанием со штрафом в размере 110 тысяч рублей.

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