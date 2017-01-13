На Урале вынесли приговор владельцу оружейного арсенала

— Во время обыска на дому у задержанного были изъяты 40-милиметровый подствольный гранатомет ГП-25 в исправном состоянии, запчасти от пулемета Югославского производства «М-53», автомат, переделанный под боевую стрельбу из макета автомата Калашникова, патроны и около полукилограмма охотничьего пороха, — сообщил руководитель пресс-службы УФСБ региона Станислав Негинский. — Владелец арсенала признался, что оружие держал для дальнейшего сбыта и сразу начал активно сотрудничать со следствием, которое проводилось ГУ МВД региона.

По статье о незаконном хранении оружия «оружейнику» грозило до четырех лет колонии. Однако суд ограничился условным наказанием со штрафом в размере 110 тысяч рублей.