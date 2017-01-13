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10:20 (мск), источник: Om1.ru

Заму начальника омской полиции Клевакину дали четыре года строгого режима

Повторный приговор заместителю начальника регионального УМВД оказался обвинительным: по мнению суда, полковник Клевакин всё же совершал махинации с недвижимостью.

Сегодня, 13 января, Октябрьский районный суд вынес приговор заместителю начальника УМВД по Омской области Сергею Клевакину. Полковника внутренней службы признали виновным в получении взятки, совершённом в особо крупном размере. Обвинение в превышении должностных полномочий, которое предъявляла Клевакину прокуратура, в приговоре не прозвучало.

Суд приговорил Клевакина к четырём годам колонии строгого режима и к уголовному штрафу в 500 тысяч рублей. После освобождения он будет на три года лишён права занимать должности в органах власти и местного самоуправления. После оглашения приговора Сергея Клевакина взяли под стражу в зале суда.

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Дело Клевакина рассматривалось повторно. В марте 2016 года судья Евгений Балацырь вынес ему оправдательный приговор. Прокуратура оспорила этот приговор в апелляционной инстанции, и летом 2016 года Омский областной суд постановил пересмотреть дело в ином составе суда. Судья Александр Матыцин оценил ситуацию иначе. Его приговор был обвинительным.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — В суде установлено, что с декабря 2012 года по январь 2013 года Клевакин, занимая указанную должность, получил взятку от учредителя и фактического руководителя ООО «РБТ-Сервис» за предоставление информации, обеспечившей победу в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных жилых помещений общей стоимостью более 29 млн рублей. При этом сотрудники территориальных отделов полиции заранее подобрали жилые помещения по значительно меньшей стоимости (за 18 млн рублей). Это позволило ООО «РБТ-Сервис» не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 млн рублей. Из них около 4 млн рублей были переданы Клевакину в качестве взятки.

После возбуждения уголовного дела Клевакина отстранили от должности. Во время первого судебного процесса он находился в следственном изоляторе, во время второго — под подпиской о невыезде.

Сам Сергей Клевакин виновным себя не признаёт: в своём последнем слове он заявлял, что его уголовное дело было сфабриковано. Очевидно, полковник будет обжаловать свой приговор в апелляционной инстанции.

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