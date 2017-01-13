В Казани разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на магазин
(Город Казань KZN.RU, 13 января). Полиция Казани просит жителей оказать содействие в розыске молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
(Город Казань KZN.RU, 13 января). Полиция Казани просит жителей оказать содействие в розыске молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
12 ноября в отдел полиции «Восход» обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов и сообщила, что неизвестный, угрожая пистолетом, хотел похитить из кассы деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Выехавшая на место происшествия
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом преступления. На одной из них потерпевшая опознала молодого человека. На вид ему 25−30 лет, рост 170−175 см., был одет в куртку цвета хаки и светлую шапку. Также у полицейских есть основания полагать, что очевидцем преступления был его знакомый, одетый в белую куртку с
В настоящее время розыскные мероприятия продолжаются. Всех, кто может оказать содействие в раскрытии преступления, а также помочь в установлении личности злоумышленника и его местонахождения, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам 294−50−21, 89178806987 (отделение по раскрытию грабежей и разбоев), 02, 052 (анонимно).