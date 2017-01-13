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10:24 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

47-летний мужчина погиб под колесами «ВАЗа» в Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло 12 января в Суровикинском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 00:10 27-летний молодой человек на машине «ВАЗ-2114» ехал по дороге «Волгоград — К. Шахтинский». На 128 километре он не заметил мужчину, переходившего дорогу. Водитель сбил пешехода.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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