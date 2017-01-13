Ночью в Воронеже загорелся Nissan

Ночью в пятницу, 13 января, в Воронеже загорелась иномарка. ЧП произошло на улице 9 Января в Советском районе.

В МЧС сообщение о возгорании поступило в 01:26. На место направили сразу два пожарных отделения. Пламя удалось потушить уже в 01:14.

«В результате пожара огонь повредил моторный отсек и приборную панель автомобиля Nissan на площади 2 квадратных метров», — сообщают в МЧС.

К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал.