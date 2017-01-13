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10:33 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе задержан водитель, скрывшийся с места ДТП после наезда на девушку

По факту ДТП проводится административное расследование.

В Миассе (Челябинская область) разыскан водитель ВАЗ, сбивший на «зебре» 16-летнюю девушку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, днем 12 января 2017 года у дома 1 в переулке Детский водитель ВАЗ-211400 совершил наезд на девушку 2001 года рождения, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП мужчина скрылся.

«В результате дорожного происшествия несовершеннолетняя получила травмы (ушибы)», — сообщила официальный представитель городской ГИБДД Дарья Лунева.

По ее словам, 25-летний водитель был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции. Его стаж составляет шесть лет.

По факту ДТП проводится административное расследование.

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