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10:39 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане суд смягчил наказание учительнице за секс с ученицей

КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Верховный суд Татарстана в пятницу рассмотрел в апелляционной инстанции приговор учителю из Альметьевска Румие Хусаиновой, получившей условный срок за сексуальные отношения с 15-летней ученицей, и уменьшил срок наказания на два месяца — до двух лет 10 месяцев, сообщила РИА Новости консультант суда Елена Коваль.

Альметьевский городской суд 21 ноября 2016 года приговорил Хусаинову, признанную виновной в сексуальных отношениях с 15-летней ученицей, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ей также запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение шести лет. Гособвинитель просил суд назначить Хусаиновой наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы. Сочтя приговор суда первой инстанции чрезмерно мягким, прокуратура Альметьевска обжаловала его.

«Прокуратура просила отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение либо назначить реальный срок лишения свободы. Суд оставил ходатайство прокуратуры без удовлетворения. Срок условного наказания Хусаиновой снижен на два месяца», — сказала Коваль.

Кроме того, по ее словам, суд вынес решение о возмещении потерпевшей морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

По данным регионального следственного управления СКР, утром 22 августа скорая помощь доставила в гинекологическое отделение роддома Альметьевска 15-летнюю местную жительницу с повреждениями половых органов и кровотечением. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, летом в Альметьевске 24-летняя Хусаинова, работавшая в школе преподавателем русского языка и литературы, находясь у себя дома, четырежды вступала в интимную близость с ученицей. Как отмечает СК, во время очередной близости 21 августа у девочки открылось кровотечение, которое продолжалось несколько часов. Причастность к преступлению подозреваемая признала в полном объеме.

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