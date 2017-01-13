В Краснодаре на лавочке нашли тело мужчины

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Северной и Котовского. Местные жители заметили, что на лавочке лежит молодой человек. Они вызвали скорую, приехавшие врачи констатировали смерть, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Скляр.

Личность погибшего установили, ему 24 года. По предварительным данным, он отравился неизвестным веществом. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.