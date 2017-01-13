Нерешительный грабитель ушел ни с чем из салона сотовой связи

На севере Москвы продавцы салона сотовой связи предотвратили ограбление магазина, отказав угрожавшему им злоумышленнику. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичной полиции.

Попытка ограбления совершена в салоне связи на Хорошевском шоссе. Вечером в четверг, 12 января, в службу «02» от продавца-консультанта отдела продаж салона сотовой связи поступило сообщение о разбое. Как установили прибывшие на место полицейские, в помещение вошел неизвестный, лицо которого было скрыто шарфом. Угрожая похожим на пистолет предметом, он потребовал передать ему содержимое кассы. Однако, получив отказ от сотрудников салона, мужчина скрылся, ничего не взяв.

Подобный случай произошел в конце декабря на юге столицы. Мужчина, предположительно вооруженный пистолетом, не смог ограбить банк на Варшавском шоссе. После отказа касиира отдать ему деньги он сбежал. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».