Нерешительный грабитель ушел ни с чем из салона сотовой связи
Получив отказ, злоумышленник скрылся.
Получив отказ, злоумышленник скрылся.
На севере Москвы продавцы салона сотовой связи предотвратили ограбление магазина, отказав угрожавшему им злоумышленнику. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя
Попытка ограбления совершена в салоне связи на Хорошевском шоссе. Вечером в четверг, 12 января, в службу «02» от
Подобный случай произошел в конце декабря на юге столицы. Мужчина, предположительно вооруженный пистолетом, не смог ограбить банк на Варшавском шоссе. После отказа касиира отдать ему деньги он сбежал. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».