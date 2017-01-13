В ДВД Актобе раскрыли подробности ночной перестрелки на трассе

Сотрудниками ДВД Актюбинской области была получена оперативная информация о том, что 34-летний гражданин Е., ранее судимый за разбойное нападение и за завладение автотранспортом с применением насилия в группе лиц занимается разбойными нападениями и при себе незаконно хранит огнестрельное оружие.

В ДВД Актобе раскрыли подробности ночной перестрелки, которая произошла на трассе «Актобе — Богословка», сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 12 января на трассе «Актобе — Богословка» была остановлена автомашина марки «Лада-Приора» за рулем которого находился вышеуказанный гражданин, который, выйдя из автомашины направил огнестрельное оружие в сторону сотрудников полиции, создав реальную угрозу жизни последних с целью оказания вооруженного сопротивления.

«На требования сотрудников полиции бросить оружие он не подчинился и пытался в них выстрелить, после чего в отношении него было применено табельное оружие.

В результате он получил огнестрельное ранение в нижнюю часть тела. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, были проведены реанимационные мероприятия, однако последний при доставлении в больницу скончался в карете скорой помощи.