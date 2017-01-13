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10:33 (мск), источник: Nur.kz

В ДВД Актобе раскрыли подробности ночной перестрелки на трассе

В результате перестрелки погиб вооруженный преступник.

В ДВД Актобе раскрыли подробности ночной перестрелки, которая произошла на трассе «Актобе — Богословка», сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудниками ДВД Актюбинской области была получена оперативная информация о том, что 34-летний гражданин Е., ранее судимый за разбойное нападение и за завладение автотранспортом с применением насилия в группе лиц занимается разбойными нападениями и при себе незаконно хранит огнестрельное оружие.

Источник: Nur.kz

Так, 12 января на трассе «Актобе — Богословка» была остановлена автомашина марки «Лада-Приора» за рулем которого находился вышеуказанный гражданин, который, выйдя из автомашины направил огнестрельное оружие в сторону сотрудников полиции, создав реальную угрозу жизни последних с целью оказания вооруженного сопротивления.

«На требования сотрудников полиции бросить оружие он не подчинился и пытался в них выстрелить, после чего в отношении него было применено табельное оружие.

В результате он получил огнестрельное ранение в нижнюю часть тела. На место незамедлительно была вызвана скорая помощь, были проведены реанимационные мероприятия, однако последний при доставлении в больницу скончался в карете скорой помощи.

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Установлено, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение и завладение автотранспортом с применением насилия в группе лиц.

Также установлено, что изъятое на месте происшествия оружие числится в категории «криминальное оружие» и находится в розыске, объявленном полицией Башкортостана, РФ, с 2006 года. По нему назначен ряд экспертиз.

Одновременно назначено служебное расследование по факту правомерного применения табельного оружия. Начато досудебное расследование по двум статьям «Применение насилия в отношения представителя власти» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О результатах следственных действий будет сообщено дополнительно.

Напомним, на трассе в сторону села Богословка минувшей ночью произошла перестрелка.

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