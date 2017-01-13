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10:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках тело бомжа нашли в затопленном кипятком подвале

Причину смерти мужчины пока не установили.

Тело бродяги обнаружили коммунальщики в подвале жилого дома по ул. Ломоносова в Березниках. Они начали осматривать помещение после того, как там прорвало трубу. Подвал был затоплен кипятком.

По информации Березники ТВ, тело бродяги сильно обварилось. Однако следователи установили, что это произошло уже после гибели человека. Вероятно, мужчина пытался согреться во время морозов и скончался. Причину смерти ещё не установили.

Тело погибшего отправили на экспертизу.

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