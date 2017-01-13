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10:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два дачных дома сгорело в Нижегородской области ночью 12 января

Два дачных дома сгорело в Нижегородской области ночью 12 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, в 06:03 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в с. Круглые Паны Дивеевского района. Там сгорел дачный дом на площади 70 кв.м. К возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования.

Около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в дачном доме в д. Малиновка Лысковского района, который в результате был уничтожен огнем на общей площади 100 кв.м. В этом случае причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Кроме того, куривший в нетрезвом состоянии мужчина погиб из-за начавшегося пожара в Починковском районе Нижегородской области 12 января.

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