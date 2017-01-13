В Казани осудили подростка, который убил своего друга на праздновании дня рождения

Сообщается, что на одном из судебных заседаний Ориничев признал свою вину и попросил прощения у матери погибшего.

— Я ударил его ножом в область сердца, — сказал подсудимый.

Суд приговорил Владислава Ориничева к 10 годам лишения свободы.

Напомним, трагический случай произошел в ночь с 5 на 6 марта прошлого года поселке Константиновка. Компания молодых людей сняла частный дом для празднования дня рождения. Во время гулянки один из парней схватился за нож и ударил своего друга. Подростки сами вызвали скорую, как только до них дошло, что их приятель истекает кровью. Но подъехавшие медики не смогли помочь раненому. К приезду полицейских все гости в коттедже были настолько пьяны, что едва держались на ногах. Поэтому многие потом утверждали, что ничего не видели или не помнят.