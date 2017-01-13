21-летний водитель «семерки» устроил смертельное ДТП на Кубани

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 12 января в 11.00 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ- 21074 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате происшествия водитель «жигулей» с травмами был госпитализирован, а его 59-летняя пассажирка от полученных травм погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются.