Убийца двух человек в Краснодаре попал на запись камеры видеонаблюдения

Как сообщал «Югополис», убийство было совершено в ночь на 7 января на территории одного из зданий на ул. Красноармейской, где проходили ремонтные работы. Как полагает следствие, Давлетов нанес неустановленным в настоящее время предметом несколько ударов по голове сначала одному, а потом другому мужчинам.

После этого злоумышленник скрылся. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. Причиной их смерти стали открытые черепно-мозговые травмы.

Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в одном из круглосуточных магазинов, расположенных рядом с местом преступления.

На записи видно, как Давлетов приходит в магазин, покупает там водку, колбасу, газированную воду и сигареты, а затем уходит. У правоохранителей есть предположение, что это произошло сразу же после совершенного преступления.

Бахтиер Давлетов был одет в кожаную куртку коричневого цвета, джинсы, на голове у него была кепка с надписью спереди «JEEP», с левой стороны на кепке изображен флаг США, на ногах — кроссовки белого цвета.