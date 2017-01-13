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13:14 (мск), источник: Югополис

Убийца двух человек в Краснодаре попал на запись камеры видеонаблюдения

Краснодарская полиция продолжает поиск объявленного в федеральный розыск 31-летнего Бахтиера Давлетова.

Как сообщал «Югополис», убийство было совершено в ночь на 7 января на территории одного из зданий на ул. Красноармейской, где проходили ремонтные работы. Как полагает следствие, Давлетов нанес неустановленным в настоящее время предметом несколько ударов по голове сначала одному, а потом другому мужчинам.

После этого злоумышленник скрылся. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. Причиной их смерти стали открытые черепно-мозговые травмы.

Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в одном из круглосуточных магазинов, расположенных рядом с местом преступления.

На записи видно, как Давлетов приходит в магазин, покупает там водку, колбасу, газированную воду и сигареты, а затем уходит. У правоохранителей есть предположение, что это произошло сразу же после совершенного преступления.

Бахтиер Давлетов был одет в кожаную куртку коричневого цвета, джинсы, на голове у него была кепка с надписью спереди «JEEP», с левой стороны на кепке изображен флаг США, на ногах — кроссовки белого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Давлетова, полиция просьба позвонить по телефонам (8861) 255−78−66, 268−40−45, 02 или в ближайший отдел полиции.

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