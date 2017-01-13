Пермяк поджег дачный дом знакомой
В октябре 2016 года в полицию поступило сообщение о возгорании одного из домов в садоводческом дачном комплексе. В результате пожара дом полностью сгорел.
В октябре 2016 года в полицию поступило сообщение о возгорании одного из домов в садоводческом дачном комплексе. В результате пожара дом полностью сгорел.
Сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал поджог. Причинённый ущерб составил 1,5 миллиона рублей. В ходе расследования был найден поджигатель — 38-летний пермяк.
Мужчина признался, что совершил поджог
По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.