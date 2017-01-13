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11:32 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк поджег дачный дом знакомой

В октябре 2016 года в полицию поступило сообщение о возгорании одного из домов в садоводческом дачном комплексе. В результате пожара дом полностью сгорел.

Сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал поджог. Причинённый ущерб составил 1,5 миллиона рублей. В ходе расследования был найден поджигатель — 38-летний пермяк.

Мужчина признался, что совершил поджог из-за плохих отношений с 68-летней хозяйкой дома.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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