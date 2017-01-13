В полиции рассказали подробности ДТП на Светлогорской трассе

Около 05:35 на 12-м километре автодороги «Романово — Калининград» водитель автомобиля «Рено» после обгона, перестроившись в свою полосу движения, наехал на снежный накат, в результате чего иномарку развернуло и выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Опель Вектра», двигавшимся во встречном направлении. В результате удара автомобиль «Рено» врезался в придорожное дерево, «Опель» съехал в придорожный кювет.

Водитель «Тойоты», двигаясь по указанному участку автодороги, по предварительным данным, выбрал небезопасный скоростной режим, не учел метеорологические условия и допустил столкновение с автомобилем «Рено», после чего съехал в придорожный кювет. В результате ДТП водитель «Опеля Вектры» госпитализирован, пассажирка этого же авто получила телесные повреждения.