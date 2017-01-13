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12:08 (мск), источник: 365info.kz

Драка топ-менеджеров «КазАгроФинанса» стала хитом Казнета

По предварительным данным, силами померялись зампред правления и директор департамента.

Источник: 365info.kz

13 января по Казнету распространилось видео, заснятое, как сообщает tengrinews.kz, еще 15 декабря. Видео записано камерой видеонаблюдения в здании центрального аппарата АО «КазАгроФинанс». На записи видно, как один мужчина наносит удар по голове другого неким вытянутым предметом, после чего мужчины сходятся в драке, вцепившись в шеи друг друга. Но тут подоспевают очевидцы, которые и разнимают «бойцов».

По словам представителей компании, драка никак не связана с должностными обязанностями ее участников. Как утверждают в «КазАгроФинансе», инцидент произошел уже после окончания рабочего дня, около 9 часов вечера. Никому из драчунов медпомощь не понадобилась, в полицию обращаться тоже никто не стал.

Однако, как отметили в АО, «бойцам» все же грозит дисциплинарное взыскание. АО «КазАгроФинанс» учреждено постановлением правительства в 1999 году в целях обновления сельхозтехники в стране. Весь пакет акций «КазАгроФинанса» принадлежит национальному управляющему холдингу «КазАгро». АО «КазАгроФинанс» в основном занимается обеспечением сельхозтоваропроизводителей необходимой техникой на лизинговой основе.

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