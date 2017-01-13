Мэрия Озерска обещала помочь рыбе, задыхающейся в Большой Наноге

Мэрия Озерска (ЗАТО, Челябинская область) планирует мероприятия по спасению рыбы, которая задыхается в Большой Наноге, — бурить лунки будут волонтеры, сотрудники МЧС и представители местных предприятий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Администрация Озерска разработала «скользящий» график, согласно которому группы энтузиастов и волонтеров будут приглашаться на лед Большой Наноги для спасения рыбы. Единичная, даже самая массовая акция, не приведет к желаемому результату, поэтому бурить лед будут несколько раз.