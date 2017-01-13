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11:55 (мск), источник: dostup1.ru

Мэрия Озерска обещала помочь рыбе, задыхающейся в Большой Наноге

Муниципалитет рассчитывает на помощь МЧС и местных предприятий.

Мэрия Озерска (ЗАТО, Челябинская область) планирует мероприятия по спасению рыбы, которая задыхается в Большой Наноге, — бурить лунки будут волонтеры, сотрудники МЧС и представители местных предприятий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Администрация Озерска разработала «скользящий» график, согласно которому группы энтузиастов и волонтеров будут приглашаться на лед Большой Наноги для спасения рыбы. Единичная, даже самая массовая акция, не приведет к желаемому результату, поэтому бурить лед будут несколько раз.

«В связи с тем, что озеро Большая Нанога является федеральной собственностью, на аэрацию водоема не могут быть направлены средства муниципального бюджета. Но мероприятия по насыщению озера кислородом будут проведены: мы подготовили обращения и рассчитываем на помощь МЧС, ФГУП «ПО «Маяк» и всех тех предприятий, которые имеют специальную технику. Также надеемся на активную гражданскую позицию жителей, прежде всего, рыбаков: приглашаем всех на бурение лунок», — сказал заместитель главы администрации Озерска Иван Сбитнев.

Напомним, очередной массовый мор рыбы в Большой Наноге начался в январе 2017 года. Сейчас задыхающиеся обитатели водоема косяками спешат к полыньям у берега, где их поджидают горожане с сачками и пакетами. Видео с одного из берегов в сеть выложили местные жители.

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