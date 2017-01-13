Андрей Березин в связи с плохим здоровьем освобожден от наказания за получение взятки в 1,3 млн рублей

Березин был задержан сотрудниками ФСБ 15 августа 2013 года после получения 800 тыс. рублей от учредителя ООО «Стройдинас» Дмитрия Бурилова. Через 1 месяц и 11 дней СКР согласился с необходимостью лечения обвиняемого, изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде и отпустил из СИЗО. Как установили следствие и суд, всего чиновник требовал 1,3 млн рублей в виде 10-процентного «отката» за подписание договора стоимостью 13 млн рублей на долевое финансирование капремонта трёх домов ТСЖ «ЖСК-6». С учетом состояния здоровья Березина, признанного инвалидом 1 группы, Ленинский районный суд Перми 18 июля 2014 года приговорил его к штрафу в 63,9 млн рублей.

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Диагностированное еще в 2011 году заболевание прогрессировало и после вынесения приговора перешло в опасную стадию. Согласно перечню, утвержденному правительством РФ, осужденные с такой болезнью могут быть освобождены от наказания. Мотовилихинский районный суд Перми несколько раз отказывал Березину в применении подобной меры. Так, в постановлении от 25 декабря 2015 года было отмечено, что наказание в виде штрафа не исполнено, а медицинские препараты предоставляются за счет государственного бюджета. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 18 февраля 2016 года согласилась с такими выводами. Адвокат Мария Софронова дошла с жалобой до зампредседателя Верховного суда РФ Владимира Давыдова, который 24 ноября 2016 года поддержал ее доводы и возбудил кассационное производство. Давыдов обратил внимание президиума Пермского краевого суда на необходимость «сопоставить текущее состояние здоровья с целями наказания». При этом он отметил: «Суды не вправе отказать в освобождении от наказания по основаниям, не указанным в законе».

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