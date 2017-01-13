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11:44 (мск), источник: Новости Перми

Андрей Березин в связи с плохим здоровьем освобожден от наказания за получение взятки в 1,3 млн рублей

В связи с тяжелым заболеванием бывший замначальника департамента ЖКХ администрации Перми Андрей Березин освобожден от отбытия наказания. Это прозвучало 13 января в президиуме Пермского краевого суда при рассмотрении очередной жалобы защиты экс-чиновника.

Березин был задержан сотрудниками ФСБ 15 августа 2013 года после получения 800 тыс. рублей от учредителя ООО «Стройдинас» Дмитрия Бурилова. Через 1 месяц и 11 дней СКР согласился с необходимостью лечения обвиняемого, изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде и отпустил из СИЗО.

Как установили следствие и суд, всего чиновник требовал 1,3 млн рублей в виде 10-процентного «отката» за подписание договора стоимостью 13 млн рублей на долевое финансирование капремонта трёх домов ТСЖ «ЖСК-6». С учетом состояния здоровья Березина, признанного инвалидом 1 группы, Ленинский районный суд Перми 18 июля 2014 года приговорил его к штрафу в 63,9 млн рублей.

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Диагностированное еще в 2011 году заболевание прогрессировало и после вынесения приговора перешло в опасную стадию. Согласно перечню, утвержденному правительством РФ, осужденные с такой болезнью могут быть освобождены от наказания. Мотовилихинский районный суд Перми несколько раз отказывал Березину в применении подобной меры. Так, в постановлении от 25 декабря 2015 года было отмечено, что наказание в виде штрафа не исполнено, а медицинские препараты предоставляются за счет государственного бюджета. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 18 февраля 2016 года согласилась с такими выводами.

Адвокат Мария Софронова дошла с жалобой до зампредседателя Верховного суда РФ Владимира Давыдова, который 24 ноября 2016 года поддержал ее доводы и возбудил кассационное производство. Давыдов обратил внимание президиума Пермского краевого суда на необходимость «сопоставить текущее состояние здоровья с целями наказания». При этом он отметил: «Суды не вправе отказать в освобождении от наказания по основаниям, не указанным в законе».

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Выступая 13 января 2017 года на заседании президиума Пермского краевого суда, адвокат Софронова напомнила, что болезнь ее подзащитного подтверждена медицинским заключениями. «Каждые три месяца приставы-исполнители просят суд заменить невыплаченный штраф на лишение свободы. Осужденный находится в постоянном напряжении. Весной 2016 года он перенес инсульт, а в августе у него выявлены новые проявления болезни. Из пенсии в 22 тысячи рублей приставы взыскивают 50%. За минусом коммунальных платежей и расходов на медицинские препараты у Березина остается около 400 рублей», — сообщила защита.

Отвечая на вопрос председательствующего судьи Евгения Рудакова, адвокат Мария Софронова не смогла ответить о судьбе принятого 10 ноября 2016 года Мотовилихинским районным судом Перми нового постановления. Заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков заявил, что в тот день Березин уже освобожден от отбытия наказания и решение вступило в силу. Президиум Пермского краевого суда согласился с прокурорским предложением. Жалоба в защиту Березина удовлетворена частично. Отменено только апелляционное определение от 18 февраля 2016 года.

Адвокат Мария Софронова в беседе с «Новостями Перми» предположила, что при повторном апелляционном разбирательстве будет прекращено производство по ее прежней жалобе. Березин действительно освобожден от отбытия наказания. По мнению защиты, желаемый результат достигнут только после обращения в Верховный суд РФ, который истребовал из Перми и изучил уголовное дело.

Теперь защита намерена добиться освобождения от ареста имущества. Во исполнение наказания с Березина взысканы, помимо половины пенсии, арестованные на банковских счетах 1,82 млн рублей и изъятая при обыске наличность в 96,9 тыс. рублей. Судебным приставам не удалось обратить взыскание на другое арестованное имущество. Это — трехкомнатная квартира и гараж-бокс в Перми, двухэтажный дом с земельным участком площадью 10 соток в селе Кыласово Ильинского района, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска. Дата слушаний о дальнейшей судьбе имущества в Ленинском районном суде Перми пока не определена.

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Андрей Березин в связи с плохим здоровьем освобожден от наказания за получение взятки в 1,3 млн рублей
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