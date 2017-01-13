В Казани сотрудники Росгвардии задержали похитителя сейфа с деньгами

Молодой человек проник в офисное помещение оборудованное сигнализацией. Получив сигнал о срабатывании охранного устройства, сотрудники Росгвардии прибыли на место через две минуты. Недалеко от здания стражи порядка увидели молодого человека, который нес в руках металлический ящик. Вызвав на помощь дополнительный экипаж, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, который прятался под припаркованным автомобилем.

Как выяснилось, задержанный выбил металлический лист нижней части входной двери офиса, зашел в помещение и похитил оттуда сейф, в котором находилось 127 тысяч рублей.

Задержанным оказался местный житель, имеющий пять судимостей за кражи и две за разбой. В содеянном он сознался, похищенное изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».