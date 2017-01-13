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13:17 (мск), источник: Югополис

В аэропорту Анапы с борта самолета сняли пьяного пассажира

В анапском аэропорту сотрудники транспортной полиции сняли с московского рейса пассажира в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Югополис

Незадолго до вылета рейса «Анапа — Москва» в дежурную часть поступила информация, что к борту самолета требуется наряд полиции. Командир воздушного судна сообщил, что одному из пассажиров, который по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете без возврата денег, оплаченных за билет.

Пассажир был снят с рейса и направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что 39-летний житель Московской области пьян, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Мужчина оштрафован на 500 рублей.

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