В аэропорту Анапы с борта самолета сняли пьяного пассажира

Незадолго до вылета рейса «Анапа — Москва» в дежурную часть поступила информация, что к борту самолета требуется наряд полиции. Командир воздушного судна сообщил, что одному из пассажиров, который по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете без возврата денег, оплаченных за билет.

Пассажир был снят с рейса и направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что 39-летний житель Московской области пьян, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Мужчина оштрафован на 500 рублей.