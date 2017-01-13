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18:00 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи шакал забрел прямо во двор жилого дома

Жители одного из домов в Хостинском районе Сочи обнаружили у себя во дворе умирающего шакала.

Источник: Вести Сочи

Люди попытались спасти жизнь животному и сразу обратились в ветеринарную службу.

Очевидцы утверждают, что шакала начали периодически замечать на улице 50 лет СССР еще неделю назад. Но так как вел он себя не агрессивно, то и беспокойства у местных жителей не вызывал.

Ещё до вызванных ветеринаров к дому подъехали полицейские. Они оцепили территорию. Прибывшие следом ветеринары подтвердили, что в подобных случаях обязательно нужно бить тревогу.

«При появлении таких животных в первую очередь нужно обратиться в администрацию. Администрация уже сообщит службе, которая занимается утилизацией и усыплением таких животных», — прокомментировала ситуацию начальник противоэпизоотического отряда управления ветеринарии г. Сочи Надежда Юдина.

Спасти жизнь шакалу ветеринарам не удалось. Образцы анализов погибшего животного направлены в Кропоткинский центр ветеринарии, сотрудники которого установят причину смерти животного и определят, не был ли шакал заражен бешенством.

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