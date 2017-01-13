В ночь на 13-е в Тирасполе сгорел дом: семья из шести человек осталась на улице

В Тирасполе в ночь на 13-е января дотла сгорел дом, в котором жили шесть человек. Все жители дома успели выбежать на улицу, прихватив только документы.

Все ценные вещи в доме сгорели и шесть человек остались на улице.

По предварительной версии, причиной возгорания стала проводка. На тушение огня спасателям потребовалось несколько часов.