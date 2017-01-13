Жительница Омской области устроила самосожжение на глазах толпы гостей

Инцидент произошел вчера, 12 января 2017 года. В Любинскую ЦРБ около шести часов утра была доставлена 32-летняя жительница деревни Боголюбовка с сильными ожогами тела. Как выяснилось, она пострадала не в ходе пожара, а сама облила себя бензином на глазах компании сельчан, с которыми вместе пила.

Дама нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. По словам соседей, она часто злоупотребляла алкоголем. В ночь с 11 на 12 января в ее доме собралась шумная компания. Люди вместе с хозяйкой пили практически до утра, но на почве обильного употребления алкоголя женщина повздорила с кем-то из собутыльников, побежала в кладовку, схватила бутылку с бензином и обильно полила себя прямо на глазах гостей.

Интересно, что сначала компания не обратила внимания на этот порыв, думая, что хозяйка просто решила их попугать или пошутить. Но когда женщина вспыхнула как факел, в панике бросились ее тушить.

Светлана Первухина, следователь Любинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

— Очевидцы бросились тушить женщину и срочно вызвали скорую помощь. В настоящий момент по факту попытки самоубийства проводится проверка.



При этом причина ссоры так и осталась неизвестной, так как пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации.