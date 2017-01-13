Жительница Омской области устроила самосожжение на глазах толпы гостей
32-летняя жительница Любинского района обильно полила себя из бутылки бензином и в итоге попала в реанимацию. Гости успели ее потушить и вызвать скорую помощь.
32-летняя жительница Любинского района обильно полила себя из бутылки бензином и в итоге попала в реанимацию. Гости успели ее потушить и вызвать скорую помощь.
Инцидент произошел вчера, 12 января 2017 года. В Любинскую ЦРБ около шести часов утра была доставлена 32-летняя жительница деревни Боголюбовка с сильными ожогами тела. Как выяснилось, она пострадала не в ходе пожара, а сама облила себя бензином на глазах компании сельчан, с которыми вместе пила.
Дама нигде не работала и вела асоциальный образ жизни. По словам соседей, она часто злоупотребляла алкоголем. В ночь с 11 на 12 января в ее доме собралась шумная компания. Люди вместе с хозяйкой пили практически до утра, но на почве обильного употребления алкоголя женщина повздорила с
Интересно, что сначала компания не обратила внимания на этот порыв, думая, что хозяйка просто решила их попугать или пошутить. Но когда женщина вспыхнула как факел, в панике бросились ее тушить.Светлана Первухина, следователь Любинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:
— Очевидцы бросились тушить женщину и срочно вызвали скорую помощь. В настоящий момент по факту попытки самоубийства проводится проверка.
При этом причина ссоры так и осталась неизвестной, так как пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации.