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11:57 (мск), источник: СуперОмск

Омский насильник-рецидивист, судившийся со следователем из-за порванных трусов, просится на выход из колонии

Сергей Ренье отправил обращение в суд.

В Октябрьском райсуде Омска приступили к рассмотрению обращения Сергея Ренье. В соответствии с нормами уголовно-процессуального права он просит смягчить наказание. Теоретически его могут и вовсе выпустить из колонии. Плюс характеристики Ренье в том, что долгов перед пострадавшей женщины у него нет. Однако у насильника есть долг за жилплощадь, коммунальные услуги — чуть больше 28 тысяч рублей. Исполнительный лист отписали в 2013 году, когда Ренье был в колонии.

Вероятно, в случае фиаско Ренье продолжит борьбу во всевозможных инстанциях: судя его практике, он обращается к Фемиде по каждому поводу. Так, будучи в колонии, насильник подал в суд на старшего следователя Андрея Никитина, который и занимался расследованием после последнего изнасилования. Никитин забрал у Ренье одежду, в которую был облачен мужчина во время надругательства. Одежду Ренье вернули порванной: ее пришлось порезать во время судебно-медицинской экспертизы. Преступника это так сильно возмутило, что он потребовал компенсации морального ущерба. Моральный вред он оценил в 5 тысяч рублей. Порванные носки — в 50 рублей. Трусы — в 300 рублей. Футболку — в 500 рублей. Олимпийку — 1500 рублей. Джинсы — 2000 рублей.

В удовлетворении иска отказали.

Сергей Ренье — известный омский насильник-рецидивист, которого в последний раз приговорили осенью 2011 года. Ему дали 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилье против воли проживающей в нем женщины; грабеже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с угрозами убийства. Летом 2011 года он залез в квартиру на первом этаже через окно. Там была молодая женщина со спящим ребенком.

Мужчина приставил нож к горлу женщины и дал понять, что если та начнет кричать, то он разбудит ребенка, а ее зарежет. Сергей Ренье изнасиловал женщину, забрал золотые изделия, фотоаппарат и выпрыгнул в форточку.

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