Омский насильник-рецидивист, судившийся со следователем из-за порванных трусов, просится на выход из колонии
Сергей Ренье отправил обращение в суд.
Сергей Ренье отправил обращение в суд.
В Октябрьском райсуде Омска приступили к рассмотрению обращения Сергея Ренье. В соответствии с нормами
Вероятно, в случае фиаско Ренье продолжит борьбу во всевозможных инстанциях: судя его практике, он обращается к Фемиде по каждому поводу. Так, будучи в колонии, насильник подал в суд на старшего следователя Андрея Никитина, который и занимался расследованием после последнего изнасилования. Никитин забрал у Ренье одежду, в которую был облачен мужчина во время надругательства. Одежду Ренье вернули порванной: ее пришлось порезать во время
В удовлетворении иска отказали.
Сергей Ренье — известный омский
Мужчина приставил нож к горлу женщины и дал понять, что если та начнет кричать, то он разбудит ребенка, а ее зарежет. Сергей Ренье изнасиловал женщину, забрал золотые изделия, фотоаппарат и выпрыгнул в форточку.