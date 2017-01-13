Кражу с ущербом около 250 тысяч рублей раскрыли в Ростове
Кражу с ущербом на сумму около 250 тысяч рублей раскрыли полицейские в донской столице.
Кражу с ущербом на сумму около 250 тысяч рублей раскрыли полицейские в донской столице.
Как сообщает
В ходе
Полицейские установили, что задержанный распивал с потерпевшей спиртные напитки. Когда девушке стало плохо, молодой человек отвез ее домой и похитил из квартиры деньги, золотые изделия и телефон.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Он заключен под стражу.