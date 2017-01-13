Кражу с ущербом около 250 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась девушка, которая заявила, что у нее были похищены имущество и деньги.

В ходе оперативно-розыскных сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении 27-летнего молодого человека, ранее судимого за грабеж, угон, разбой и мошенничество.

Полицейские установили, что задержанный распивал с потерпевшей спиртные напитки. Когда девушке стало плохо, молодой человек отвез ее домой и похитил из квартиры деньги, золотые изделия и телефон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Он заключен под стражу.