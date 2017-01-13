Под Калининградом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие
В четверг, 12 января, под Калининградом произошла авария, в которой пострадали люди.
В четверг, 12 января, под Калининградом произошла авария, в которой пострадали люди.
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Водитель «Тойоты», следующий за ними, по предварительным данным, выбрал небезопасный скоростной режим, не учел метеорологические условия и угодил в «Рено», а затем машина также оказалась в кювете.
В результате ДТП водителю «Опеля» понадобилась госпитализация, пассажирка получила телесные травмы.