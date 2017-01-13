Под Калининградом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, ранним утром на 12 километре автодороги «Романово — Калининград» водитель «Рено» после обгона, перестроившись в свою полосу движения, наехал на снежный накат, в результате чего иномарку развернуло и выбросило на встречку. Там авто столкнулось с «Опелем». После удара «Рено» отбросило в дерево, а «Опель» — в кювет.

Водитель «Тойоты», следующий за ними, по предварительным данным, выбрал небезопасный скоростной режим, не учел метеорологические условия и угодил в «Рено», а затем машина также оказалась в кювете.

В результате ДТП водителю «Опеля» понадобилась госпитализация, пассажирка получила телесные травмы.